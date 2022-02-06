Эксперты назвали три женских имени, к которым мужчины тянутся на подсознательном уровне

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Имена влияют не только на характер их обладателей, но и на отношение к ним других людей. Одни звучат агрессивно, другие мягко и успокаивающе. Есть и такие женские имена, которые притягивают к их обладательницам мужчин на подсознательном уровне.

Алиса

Для мужчин она предстает в виде таинственной женщины-кокетки. Она может оправдать это, совершать необычные, смелые поступки. Алисы умны и многогранны как личности, не испытывают проблем в общении и с легкостью найдут общий язык с мужчиной, не собираясь строить из себя недотрогу. В отношениях она отдает многое, всегда чувственна, восхищается избранником и отвечает на его заботу и внимание.

Елена

Имя звучит мягко, поэтому вызывает у мужчин приятные ассоциации. Елена считается девушкой-загадкой, которую партнер должен разгадать. И тогда его ждет воистину удивительная награда. Обладательницы этого имени добры, сострадательны, однако могут быть эмоционально нестабильны. Они нуждаются в уравновешенном спутнике жизни, который поддержит их в любых начинаниях.

Олеся

Имя Олеся у мужчин ассоциируется с милым человеком-ангелом, которого хочется защитить от всех невзгод. Внутренне они готовы ко всему и способны сами за себя постоять, обычно влюбляются в одного мужчину и преданны ему до конца. Признается в своих чувствах Олеся далеко не сразу, ей нужно узнать партнера поближе, прежде чем открыться ему. Также обладательницы этого имени хорошие хозяйки и всегда готовы угостить чем-то вкусным, передает Femmie.ru.

До этого астролог Артемий Никара составил топ имен, обладательницы которых чаще остальных умирают в молодом возрасте.

Так, на первом месте оказались Светланы, которые из-за сложностей в общении с окружающими часто задумываются о добровольном уходе из жизни. Во избежание этого сценария с ними должны быть люди, которые смогут вовремя их утешить.