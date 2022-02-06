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Москвичам рассказали, как центр реабилитации спасает диких животных

Михаил Алимов

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Москвичам рассказали, как центр реабилитации спасает диких животных
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В центре реабилитации диких животных находятся около 600 различных диких животных — от сов до волков, тигров и обезьян. Часто их спасают от контрабандистов или отбирают у безответственных хозяев, а затем выхаживают. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, в центре занимаются только их реабилитацией: кормят, лечат и дают отдохнуть. Никакой дрессировки или одомашнивания специалисты не практикуют. Только в 2021 году в учреждение поступили 120 новых пациентов.

— В нашем центре создана инфраструктура для обеспечения подопечных кормом. К примеру, у нас есть инкубаторы с цыплятами для хищников. Есть автономный дизель-генератор на случай, если в деревне отключат электричество, — рассказал он.

Животных в центр можно отдать добровольно. Хозяин понимает, что не имеет возможности содержать питомца, и звонит в учреждение, после чего животное забирают. Однако не всем зверькам везет с хозяевами. Их привозят и раненых, и обессиленных.

— Был случай, когда в кальянной держали львенка, он свободно ходил между посетителями. Малыш был в ужасном состоянии, обессиленный и грязный. Мы его месяц откармливали, — вспомнил Бурмистров.

Еще один питомец — бенгальский тигренок Нур. Он попал в центр грязным и маленьким пищащим комочком. Со временем он окреп и превратился в статного красавца-тигра, который обожает позировать перед камерами.

После восстановления питомцев обычно стараются отдать в зоопарк или выпустить в дикую природу. В зависимости от условий обитания и рациона.

— Делать это нужно очень аккуратно и грамотно, подумать, сможет ли выжить особь. Ведь там им необходимо самим добывать корм. К примеру, бывает так, что сова всегда жила с человеком и никогда не видела дикую серую мышь, потому что ее кормили белыми. Скорее всего, и в природе она станет искать именно белого грызуна и, естественно, не сможет его найти, — предупреждает специалист.

Перед тем как отпустить животных, нужно внимательно все изучить, учесть для них риски и взвешенно принять решение.

Больше всех достается жертвам контрабандистов. Их перевозят в абсолютно неподходящих условиях, часто связанных и без доступа к воздуху. Много животных при перевозке в чемоданах или ручной клади просто погибают. Бурмистров вспомнил, как однажды партия из 600 волнистых попугайчиков, перевозимая таким образом, погибла целиком.

Особенностью центра является то, что у него нет готовых помещений для кого-то. Сначала специалисты узнают о возможном поступлении к ним животного, а потом специально под его условия обитания строится помещение.

— Мы не можем знать, кто у нас появится в ближайшее время, или предусмотреть идеальные помещения под всю фауну мира. Поэтому часто наш центр используется именно для передержки. Бывали случаи, когда животное уже через два дня уезжало от нас в зоопарк, — отметил специалист.

Он пояснил, что содержать животных — большой труд, который отнимает много времени, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что сурки в Московском зоопарке проспали День сурка, который отмечается 2 февраля. Сейчас в учреждении живут сурки Арчи, Нагайна и Сара.

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