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Школу на 1100 мест построят на северо-востоке Москвы

Михаил Алимов

Город
Школу на 1100 мест построят на северо-востоке Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы будет построена школа на 1100 мест. Она расположится на Полярной улице. Проектная документация уже согласована. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— На территории жилого комплекса на Полярной улице инвестор построит школу на 1100 мест, реализующую обучение по программам начального, основного и среднего образования. При этом в образовательном учреждении будет предусмотрена возможность совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, — рассказал он.

В здании будут расположены 16 учебных классов для начальной школы, кабинеты для изучения иностранного языка и окружающего мира, а также игровая комната и три помещения для групп продленного дня. Для средней школы также подготовлены профильные предметные классы, лаборатории, IT-кабинеты и помещение для шахматного кружка. В школе соорудят два спортивных зала с раздевалками, актовый зал, библиотеку и столовую.

Также будут обустроены технические и административные помещения, медицинский кабинет. Учреждение оснастят пятью лифтами, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Во дворе школы обустроят три площадки для подвижных игр, а также площадки для занятий гимнастикой и футбольное поле. В том числе запланированы площадка для проведения торжественной линейки и две учебно-опытные зоны. Появятся места для отдыха, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят зеленые насаждения, — резюмировал Леонов.

До этого сообщалось, что крупную школу на 2,1 тысячи детей в Троицке планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Отмечается, что общая площадь учебного заведения превысит 30 тысяч квадратных метров.

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