В России за сутки более 180 тысяч человек заболели коронавирусом

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За сутки в России выявлен 180 071 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Количество попавших в больницу с этим диагнозом упало почти на 30 процентов (29,3) и составило 12 749 человек. Российские медики вылечили еще 59 583 пациентов. Смертельных случаев за сутки подтверждено 661.

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Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в России зафиксировано 12 810 118 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 10 569 271 человек, умерло 335 414 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого сообщалось, что боль и проблемы с желудком практически всегда не становятся проявлением штамма коронавируса «омикрон». Во время вспышки этого штамма увеличилось количество людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Это продолжалось с середины декабря по конец января.

Специалисты считают, что проблемы действительно участились, но они не связаны с коронавирусом и «омикроном» в частности. В большинстве случаев. Жалобы поступают из-за ошибок людей, которые принимают это за симптомы вируса. Врачи напомнили о профилактике кишечных инфекций и соблюдении правил личной гигиены, а также отметили, что в зимнее время жалоб на проблемы с ЖКТ поступает больше.