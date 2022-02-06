Столичные врачи за сутки вылечили еще 13 022 пациента от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 13 022 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 6 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью поправились 2 034 827 пациентов.

За последние сутки в городе зарегистрировали 18 856 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1426, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 578. При этом доля госпитализации от общего числа заболевших достигла 7,6 процента.

Еще 81 пациент за сутки скончался, подытожили в оперштабе.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась. Глава города отметил, что в настоящий момент в московских медучреждениях развернуто около 16 тысяч коек для заболевших коронавирусом. Он добавил, что количество госпитализаций составляет 1,6 тысячи человек в сутки. Однако, по его словам, нагрузка на больницы продолжит расти.