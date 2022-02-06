Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более семи тысяч уток остались на зиму в столице

Михаил Алимов

Город
Более семи тысяч уток остались на зиму в столице
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Москве прошла всероссийская акция «Серая шейка — 2022». Специалисты подсчитали число уток, оставшихся на зиму в городе, и выяснили, что предпочли не покидать город 7337 крякв, а также три птицы, занесенные в Красную книгу.

— Цель мероприятия — узнать, какие виды пернатых зимуют в столице, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Ведь городская орнитофауна — это один из индикаторов экологической обстановки и состояния водоемов. Этой зимой на природных территориях остались более семи тысяч водоплавающих птиц. Большая часть — кряквы. Также были обнаружены краснокнижные пернатые: чирок-свистунок, хохлатая чернеть, — рассказала заместитель руководителя государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» Вера Струкова.

С подсчетом помогали волонтеры и школьники. Получилось насчитать 4189 самцов (селезней) и 3148 самок (уток). Отмечается, что дисбаланс не критичен для их популяции. Редких уток обнаружили в СВАО (мандаринку), природно-историческом парке «Измайлово» (чирок-свистунок и хохлатая чернеть), передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в пойме реки Алешинки сотрудники Мосприроды обнаружили пять видов дятлов. Среди них желна, седой, белоспинный, а также большой и малый пестрые дятлы.

Читайте также:
Птицы Москва зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте