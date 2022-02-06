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Министр обороны Германии исключила поставки оружия Киеву

Полина Долганова

В мире
Министр обороны Германии исключила поставки оружия Киеву
Фото: Pixabay

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт исключила возможность поставок оружия Киеву и заявила, что урегулирование конфликта вокруг Украины до сих пор продолжается.

— Правительство ФРГ уже давно (и в предыдущие легислатурные периоды) придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше не обострить там ситуацию, — сказала она.

Она также добавила, что ситуацию с Украиной необходимо решать мирным путем и добиваться деэскалации.

По словам Ламбрехт, Германия уже поставила Киеву пять тысяч военных касок и другую гуманитарную помощь.

При этом министр не исключила, что на фоне обострения конфликта ФРГ сможет направить дополнительные мощности в Литву.

Глава Минобороны подытожила, что разговор о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, передает ТАСС.

Накануне Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине ранее проданное Тель-Авивом оружие. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает портал Breaking Defense, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. В частности, Украина рассчитывала на поставку израильской противотанковой ракеты «Спайк», которая есть у всех трех стран в разных вариациях. Больше всего — у Латвии. По информации издания, у государства есть в наличии варианты ракеты LR,LR2, ER и SR.

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