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«Мерзость и позорище»: Ягудин осудил сборную Украины за реакцию на прокат Валиевой на ОИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Мерзость и позорище»: Ягудин осудил сборную Украины за реакцию на прокат Валиевой на ОИ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию команды с Украины на прокат фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

По его словам, украинцы политизируют спорт и не уважают соперников из России.

Он добавил, что реакция украинской сборной на прокат российской фигуристки удивила его.

— Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище, — сказал Ягудин в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».

Накануне фигуристка Камила Валиева из России стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Командные соревнования фигуристов начались в пятницу, 4 февраля. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной.

15-летняя россиянка за прокат короткой программы получила от судей 90,18 балла. Второй стала японская фигуристка Вакаба Хигути, набрав 74,73 балла, третье место досталось канадской спортсменке Мадлен Скизас — 69,60 балла. Российская сборная вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах с 36 очками.

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