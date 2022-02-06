«Ура!»: Елена Вяльбе отреагировала на победу Большунова в скиатлоне на ОИ-2022

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поздравила россиян с успешным выступлением на соревнованиях по скиатлону в рамках Олимпиады в Пекине.

В Telegram-канале Олимпийского комитета РФ появилось видео с реакцией главы ФЛГР на победу российского спортсмена Александра Большунова.

В ролике показано, как Вяльбе радуется результатам гонки и кричит «Ура!».

— Первые поздравления нашим мужчинам, конечно, от Елены Валерьевны Вяльбе, — говорится в подписи к публикации.

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, он принес российской сборной третью медаль на текущих Играх.

Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.