«Я — олимпийский чемпион!»: Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне

Фото: Granada / CC BY-SA 4.0

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на зимней Олимпиаде в Пекине.

— Ради этого стоит пройти такой путь! Я — олимпийский чемпион! — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Поклонники чемпиона разделили с ним радость получения золотой медали и присоединились к поздравлениям в комментариях к посту.

Так, например, Большунова поздравила актриса Мария Кожевникова.

— Верили! Болели!!! Поздравляем, король лыж! — написала она.

С победой Большунова также поздравила его супруга Анна. На своей странице в соцсети она опубликовала фото лыжника с подписью «Мое золото».

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, он принес российской сборной третью медаль на текущих Играх.

Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.