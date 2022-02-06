Экстрасенс назвал имена мужчин с самыми сильными ангелами-хранителями

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Еще с древних времен люди верят, что за каждым человеком закреплен собственный ангел-хранитель. Он оберегает их, защищает от невзгод и печалей. Однако некоторым людям повезло больше, считает экстрасенс Андрей Харрис. У части мужчин с определенными именами ангелы-хранители обладают особой силой, которая выделяет их из всех, и они приносят удачу обладателям имен.

— Это следующие имена: Михаил, Гаврила, Георгий, Григорий, Рафаэль, Кирилл, Исаак, Авраам, Яков, Матвей, Даниил, Роман и Джабраил. Это не полный список, но наиболее распространенные имена, которые мне удалось увидеть в оккультной литературе в прямой связи с ангелами-хранителями, — рассказал он Пятому каналу.

Эти мужчины могут изменить чью-то жизнь к лучшему, поэтому они выполняют особую миссию. Экстрасенс советует им не следовать за своими соблазнами.

До этого сообщалось, что имена влияют не только на характер их обладателей, но и на отношение к ним других людей. Одни звучат агрессивно, другие мягко и успокаивающе. Есть и такие женские имена, которые притягивают к их обладательницам мужчин на подсознательном уровне.