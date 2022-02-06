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СМИ: США готовятся к миграционному кризису из-за ситуации на Украине

Михаил Алимов

В мире
СМИ: США готовятся к миграционному кризису из-за ситуации на Украине
Фото: kyivcity.gov.ua

В США начали подготовку к возможному миграционному кризису на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источник.

— США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису, — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что европейские страны также работают над этим вопросом, потому что украинцы могут эмигрировать в разные части региона при неблагоприятном развитии ситуации.

Как сообщает СМИ со ссылкой на ряд источников в американском конгрессе, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли предрек падение украинской столицы за 72 часа в случае полноценной войны с Россией. При этом ряд законодателей Соединенных Штатов считает уровень военной помощи Украине недостаточным. Их противники парируют тем, что усиление военной поддержки даст России отличный повод для «вторжения».

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней». Также из-за этого конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают американские чиновники.

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