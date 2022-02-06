Дефицит витаминов и запас энергии: врач назвала подводные камни самых популярных диет

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Множество диет, которые можно найти в интернете и в женских журналах, обещают быструю потерю веса, вот только о побочных действиях пишут мало. Врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина рассказала «Вечерней Москве» о том, что нужно учитывать при выборе способа сбросить вес.

Монодиеты

— Считается, что это просто, — говорит врач. — Ведь ты не голодаешь, а просто ешь, например, только гречку. Однако при таком рационе организм не получает множества полезных веществ. Дефицит витаминов может отразиться на состоянии вашей кожи, волос и ногтей, на общем самочувствии. Может, вы и придете к нужному весу, только потом придется тратить время, силы и деньги на восстановление здоровья.

Безуглеводная

Такая диета предусматривает полный отказ от определенной группы продуктов, например углеводов.

— Только вот углеводы, так же как белок и жиры, необходимы нашему организму. Это запас энергии, без нее вы будете вялым и постоянно уставшим, — рассказала гастроэнтеролог.

Много белка

Диеты с высоким содержанием белка предпочитают те, кто хочет не просто похудеть, но и набрать мышечную массу. Но и здесь есть свои подводные камни.

— При большом количестве еды с высоким содержанием белка у худеющего могут появиться проблемы с сосудами, сердцем. Из-за переизбытка белка может происходить «закупорка» сосудов. Потому на этой диете не рекомендуют сидеть долго и повторять ее можно только с большими перерывами: около 3–4 месяцев, — объясняет врач.

Кремлевская

Кремлевская диета богата белками, при ней допускается есть жирное мясо. Но этот способ похудения очень вредит печени.

— А еще этот вид диеты опасен возможностью получить «белковое отравление» и нарушение работы желудочно-кишечного тракта, — говорит Даниэла Пургина.

Японская

В японской диете присутствуют рис, фрукты, овощи. Ее необходимо соблюдать строго, без отклонений и замен. Иначе есть риск получить проблемы с обменом веществ: вы получаете меньше калорий. Их недостаточно для поддержания физиологических потребностей организма.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», по каким признакам можно понять, что проблемы со здоровьем связаны с дефицитом белка в организме.