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Приложение «Московский транспорт» стало призером премии UITP Awards 2022

Полина Долганова

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Приложение «Московский транспорт» стало призером премии UITP Awards 2022
Фото: Pixabay

Приложение «Московский транспорт» стало призером премии Международного союза общественного транспорта (МСОТ) UITP Awards 2022 в номинации «Мультимодальная интеграция». Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что приз вручался в ОАЭ на международном транспортном конгрессе и выставке MENA.

До этого столица уже получала награды за «Комплексное развитие транспортной системы в Москве», а также за проект «Привет, Москва!» в номинации «Лучшая маркетинговая кампания».

В прошлом году на базе приложения «Московский транспорт» в городе запустили первый в стране сервис перевозок по требованию «По пути». В результате этого транспортная доступность улучшилась порядка для 100 тысяч москвичей, подытожили в дептрансе.

Накануне сообщалось, что очереди в кассы столичного метрополитена в часы пик сократились с 2010 года более чем в 10 раз. В прошлом году в самое загруженное время москвичи тратили на покупку билета около 1,6 минуты. При этом при покупке проездного через приложение «Метро Москвы» стоять в очереди вовсе не придется.

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