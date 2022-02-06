С 2010 года очереди в кассы столичного метро в часы пик сократились более чем в 10 раз

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Очереди в кассы столичного метрополитена в часы пик сократились с 2010 года более чем в 10 раз. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По данным пресс-службы дептранса, в прошлом году в самое загруженное время москвичи тратили на покупку билета около 1,6 минуты.

При этом при покупке проездного через приложение «Метро Москвы» стоять в очереди вовсе не придется.

В дептрансе также напомнили, что в Москве существует более 10 способов бесконтактной оплаты проезда. Среди них: Face Pay, виртуальная карта «Тройка» и аппараты по продаже билетов.

— Кроме того, наша билетная система два года подряд была признана самой умной в мире на международных премиях.‎ Мы продолжим развивать современные способы оплаты проезда и делать их еще удобнее для пассажиров, — подытожил глава департамента Максим Ликсутов.‎

Столичные власти поддерживают современные отечественные разработки в области беспилотников. Однако для их внедрения в городскую среду потребуется 10–15 лет. Об этом недавно сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на слова руководителя ведомства Максима Ликсутова. Отмечалось, что город законодательно сделал все возможное, чтобы беспилотники появились как можно скорее. Так, например, сейчас ведется разработка беспилотного трамвая.