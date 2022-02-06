«Кто этот мужчина»: Жанна Агузарова поразила поклонников внешним видом

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Бывшая вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова всегда отличалась экстравагантностью. Впервые за много лет она дала сольный концерт в московском «Главклубе» 5 февраля. Новый образ певицы немало озадачил поклонников.

Внешний вид Агузаровой впечатлил зрителей, у многих возникли вопросы к 59-летней певице. Фанаты не узнали певицу, а пользователи Сети не поскупились на саркастичные комментарии. Кто-то посчитал, что Агузарова изменилась до неузнаваемости, а некоторые нашли сходство с 74-летней актрисой Татьяной Васильевой.

«Кто этот мужчина?»; «Татьяна Васильевна может ее подменять иногда»; «Я подумала, это Татьяна Васильева»; «Так это все-таки мужик. Мои подозрения были не напрасны», — писали удивленные пользователи.

Но многие поклонники поддержали певицу. Кто-то справедливо отметил, что внешность Агузаровой никак не повлияла на ее талант и голос, а кто-то напомнил, что она всегда отличалась экстравагантностью.

«Эталон для Леди Гаги, только наша Жанка круче»; «Несмотря ни на что, Жанна — яркая индивидуальность»; «Обожаю ее, несмотря на ее чудаковатость»; «Талант от Бога», — комментировали поклонники певицы.

До этого певец Виктор Салтыков рассказал о своих отношениях с алкоголем. Он признался, что мог крепко выпить, но при этом не считает, что у него была зависимость. Музыкант начал злоупотреблять алкоголем из-за жизненных трудностей. Он отметил, что время от времени крепко выпивал, но после этого не мог смотреть на алкоголь несколько месяцев.