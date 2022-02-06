«Вы из другого мира»: иностранцев восхитил прокат Валиевой на командном турнире

Фото: instagram.com/kamilavalieva26

Иностранцев восхитил прокат короткой программы в исполнении российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире в рамках Олимпиады в Пекине.

Пользователи Twitter восхитились пластикой, техникой и скольжением россиянки.

— Уделите три минуты своей жизни на просмотр короткой программы Валиевой! — написала иностранная поклонница фигуристки под ником manon.

Другие пользователи отмечали, что спортсменка из РФ выглядела на льду «совершенно», что она заслуживает золотой медали и что в истории фигурного катания не было проката лучше, чем показала Валиева.

— Валиева-сан, вы из другого мира? — задался вопросом другой поклонник спортсменки.

Накануне фигуристка Камила Валиева из России стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Командные соревнования фигуристов начались в пятницу, 4 февраля. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной.

15-летняя россиянка за прокат короткой программы получила от судей 90,18 балла. Второй стала японская фигуристка Вакаба Хигути, набрав 74,73 балла, третье место досталось канадской спортсменке Мадлен Скизас — 69,60 балла. Российская сборная вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах с 36 очками.