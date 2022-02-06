Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тысячи квадратных метров дна Москвы-реки в поисках пропавшего экс-заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

До этого в Сети появилось видео поисковой операции, которая проводится в Московской области на месте предполагаемого исчезновения Ялунина.

Инцидент произошел в субботу ночью, 5 февраля, в селе Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». 70-летний Ялунин уехал на квадроцикле в поле, в сторону местного храма. Позднее стало известно, что он пропал без вести.

В районе села Козино у церкви Троицы Живоначальной были найдены следы квадроцикла, которые вели к Москве-реке. Они оборвались прямо над ее поверхностью. На место происшествия направились водолазы, которым предстоит обследовать дно реки.