Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции

Евгений Белоусов

Происшествия
Спасатели обследуют дно Москвы-реки в поисках экс-замминистра юстиции
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тысячи квадратных метров дна Москвы-реки в поисках пропавшего экс-заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

До этого в Сети появилось видео поисковой операции, которая проводится в Московской области на месте предполагаемого исчезновения Ялунина.

Инцидент произошел в субботу ночью, 5 февраля, в селе Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». 70-летний Ялунин уехал на квадроцикле в поле, в сторону местного храма. Позднее стало известно, что он пропал без вести.

В районе села Козино у церкви Троицы Живоначальной были найдены следы квадроцикла, которые вели к Москве-реке. Они оборвались прямо над ее поверхностью. На место происшествия направились водолазы, которым предстоит обследовать дно реки.

Читайте также:
Подмосковье пропавший без вести Чиновники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте