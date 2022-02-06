Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин пропал без вести в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия
Бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин пропал без вести в Подмосковье
Фото: youtube.com

В Московской области пропал без вести экс-замминистра юстиции России Владимир Ялунин. Обстоятельства его исчезновения указывают на вероятность того, что бывший чиновник мог провалиться под лед на квадроцикле.

Инцидент произошел в селе Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». 70-летний Ялунин уехал на квадроцикле в поле в 18:00, в сторону местного храма. По состоянию на 21:00 он не вернулся домой, его начали искать. Ситуация осложнялась тем, что мобильный телефон бывший чиновник с собой не взял.

В районе села Козино у Церкви Троицы Живоначальной были обнаружены следы квадроцикла, которые вели к Москве-реке. Они оборвались прямо над ее поверхностью. В этом месте был виден разлом льда, площадь которого примерно соответствовала размерам квадроцикла.

В настоящее время на место событий направлены водолазы, сообщает РЕН ТВ.

Владимир Ялунин с 15 декабря 2004 по 11 августа 2006 года был замминистра юстиции РФ. Он также являлся советником генерального прокурора России и работал в Счетной палате.

10 января пропал без вести 14-летний подросток в районе Марьино. По предварительной информации, проживающий в столичном районе Марьино подросток не вернулся домой в положенное время. На данный момент его местоположение неизвестно.

Читайте также:
Подмосковье пропавший без вести Чиновники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте