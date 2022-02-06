Бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин пропал без вести в Подмосковье

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В Московской области пропал без вести экс-замминистра юстиции России Владимир Ялунин. Обстоятельства его исчезновения указывают на вероятность того, что бывший чиновник мог провалиться под лед на квадроцикле.

Инцидент произошел в селе Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». 70-летний Ялунин уехал на квадроцикле в поле в 18:00, в сторону местного храма. По состоянию на 21:00 он не вернулся домой, его начали искать. Ситуация осложнялась тем, что мобильный телефон бывший чиновник с собой не взял.

В районе села Козино у Церкви Троицы Живоначальной были обнаружены следы квадроцикла, которые вели к Москве-реке. Они оборвались прямо над ее поверхностью. В этом месте был виден разлом льда, площадь которого примерно соответствовала размерам квадроцикла.

В настоящее время на место событий направлены водолазы, сообщает РЕН ТВ.

Владимир Ялунин с 15 декабря 2004 по 11 августа 2006 года был замминистра юстиции РФ. Он также являлся советником генерального прокурора России и работал в Счетной палате.

10 января пропал без вести 14-летний подросток в районе Марьино. По предварительной информации, проживающий в столичном районе Марьино подросток не вернулся домой в положенное время. На данный момент его местоположение неизвестно.