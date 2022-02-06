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Появилось видео с места исчезновения бывшего замминистра юстиции РФ Ялунина

Юлия Курганова

Происшествия
Появилось видео с места исчезновения бывшего замминистра юстиции РФ Ялунина
Фото: youtube.com

Появилось видео поисковой операции в Московской области, которая проводится на месте предполагаемого исчезновения экс-заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина.

На представленных кадрах видно, что сотрудники МЧС обследуют место, где обрываются следы квадроцикла бывшего чиновника, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в субботу ночью, 5 февраля, в селе Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». 70-летний Ялунин уехал на квадроцикле в поле, в сторону местного храма. Позднее стало известно, что он пропал без вести.

В районе села Козино у Церкви Троицы Живоначальной были найдены следы квадроцикла, которые вели к Москве-реке. Они оборвались прямо над ее поверхностью. На место происшествия направились водолазы, которым предстоит обследовать дно реки.

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