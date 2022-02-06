Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вечорко рассказал о росте числа пациентов со штаммом «омикрон»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Вечорко рассказал о росте числа пациентов со штаммом «омикрон»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Около 80 процентов от всех пациентов, которые поступают в городскую больницу № 15 имени Филатова в столице, болеют штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

— «Омикрон» все больше вытесняет штамм «дельта», из поступающих в ГКБ № 15 около 80 процентов заражены новым штаммом, многие из них имеют сопутствующие патологии, — написал Вечорко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что москвичам не о чем беспокоиться, потому как в столице имеется достаточный коечный фонд для многих пациентов.

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 13 022 человека от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью поправились 2 034 827 пациентов. За последние сутки в городе зарегистрировали 18 856 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1426, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 578. Еще 81 пациент за сутки скончался.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Читайте также:
Москва Валерий Вечорко Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте