Вечорко рассказал о росте числа пациентов со штаммом «омикрон»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Около 80 процентов от всех пациентов, которые поступают в городскую больницу № 15 имени Филатова в столице, болеют штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

— «Омикрон» все больше вытесняет штамм «дельта», из поступающих в ГКБ № 15 около 80 процентов заражены новым штаммом, многие из них имеют сопутствующие патологии, — написал Вечорко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что москвичам не о чем беспокоиться, потому как в столице имеется достаточный коечный фонд для многих пациентов.

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 13 022 человека от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью поправились 2 034 827 пациентов. За последние сутки в городе зарегистрировали 18 856 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1426, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 578. Еще 81 пациент за сутки скончался.