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«Ковидные пальцы»: врачи назвали долго не проходящие симптомы «омикрона»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Ковидные пальцы»: врачи назвали долго не проходящие симптомы «омикрона»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Создавшие ZOE COVID — приложение по отслеживанию симптомов коронавируса врачи назвали шесть признаков нового штамма COVID-19 «омикрон», которые могут долго не проходить. Об этом пишет Daily Express.

Первым таким симптомом врачи называют «ковидные пальцы» — состояние, при котором пальцы ног у больных «омикроном» становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью. Кроме этого, у больных могут наблюдаться волдыри и зуд. Отмечается, что «ковидные пальцы» характерны и для других вариантов коронавируса.

Также может возникнуть потрескивание и воспаление на губах. Врачи называют еще одним симптомом похожую на экзему сухость кожи. Чаще всего она появляется на тех участках кожи, куда попадает солнечный свет: шея и грудь.

— Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит, — подчеркнули эксперты.

Может появиться сыпь, похожая на потницу, которая способна не проходить неделями. Бывает при «омикроне» и сыпь, характерная для крапивницы. Нередко пациенты с новым штаммом сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения, говорится в публикации.

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До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что характер эпидемии «омикрона» похож на сезонный подъем ОРВИ и гриппа. По его словам, это позволяет не принимать таких мер, как изоляция. Тем более что она не принесет пользы на фоне большого числа выявляемых случаев.

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