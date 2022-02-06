Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, как распознать признаки болезни Альцгеймера у молодых людей

Евгений Белоусов

Общество
Врач рассказала, как распознать признаки болезни Альцгеймера у молодых людей
Фото: Unsplash

О развитии болезни Альцгеймера у молодых людей могут свидетельствовать несколько заметных признаков. О том, как их разглядеть, рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

По ее словам, в настоящее время специалисты все чаще выявляют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста. Так, например, уже на ранних стадиях болезни возникают провалы в памяти.

Наиболее опасным проявлением болезни Альцгеймера невролог назвал ретроградную амнезию.

— Одна из самых грозных — это ретроградная амнезия, когда пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак, — рассказала Коротина.

Особенно ярко Альцгеймер проявляет себя при напряженной интеллектуальной деятельности или в условиях многозадачной работы, уточнила она. Тогда когнитивные функции человека ослабевают и приводят к невозможности выполнять определенные задания.

— При первых проявлениях нарушения памяти рекомендую обратиться к неврологу. Для более точной диагностики и исключения болезни Альцгеймера, — цитирует врача Пятый канал.

До этого международная группа ученых, среди которых сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, спрогнозировали, что к 2050 году каждый четвертый человек на Земле старше 80 лет будет страдать от деменции.

Так, например, в России ожидается рост числа заболевших на 107 процентов. Это чуть больше ожидаемого прогноза других стран Восточной Европы со средним показателем 92 процента.

Читайте также:
Здоровье Врачи работа мозга
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте