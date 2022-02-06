Врач рассказала, как распознать признаки болезни Альцгеймера у молодых людей

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О развитии болезни Альцгеймера у молодых людей могут свидетельствовать несколько заметных признаков. О том, как их разглядеть, рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

По ее словам, в настоящее время специалисты все чаще выявляют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста. Так, например, уже на ранних стадиях болезни возникают провалы в памяти.

Наиболее опасным проявлением болезни Альцгеймера невролог назвал ретроградную амнезию.

— Одна из самых грозных — это ретроградная амнезия, когда пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак, — рассказала Коротина.

Особенно ярко Альцгеймер проявляет себя при напряженной интеллектуальной деятельности или в условиях многозадачной работы, уточнила она. Тогда когнитивные функции человека ослабевают и приводят к невозможности выполнять определенные задания.

— При первых проявлениях нарушения памяти рекомендую обратиться к неврологу. Для более точной диагностики и исключения болезни Альцгеймера, — цитирует врача Пятый канал.

До этого международная группа ученых, среди которых сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, спрогнозировали, что к 2050 году каждый четвертый человек на Земле старше 80 лет будет страдать от деменции.

Так, например, в России ожидается рост числа заболевших на 107 процентов. Это чуть больше ожидаемого прогноза других стран Восточной Европы со средним показателем 92 процента.