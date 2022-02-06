В США не исключили, что Россия может «аннексировать Донбасс»

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Американские власти не исключают, что Россия может «аннексировать Донбасс». Такое мнение в воскресенье, 6 февраля, выразил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

— Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс, — сказал он.

По его словам, Москва также может совершить на Украину несколько кибератак или реализовать полномасштабное вторжение.

Он также добавил, что конфликт вокруг Украины находится «в окне, когда что-то может случиться».

Салливан подытожил, что ситуация может обостриться в любую секунду, а Штаты, в свою очередь, не планируют обсуждать с российской стороной политику «открытых дверей» Североатлантического альянса, передает телеканал NBC.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней». Также из-за этого конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают американские чиновники.