Врач рассказала, можно ли заработать менингит, гуляя без шапки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Заботливые родители часто пугают детей менингитом, когда те гуляют в холодную погоду без шапок. Известно, что именно дети наиболее подвержены этому заболеванию. Но способна ли шапка защитить от менингита? Об этом рассказала врач-терапевт и профпатолог Евгения Голенкина.

По ее словам, менингит — заболевание головного или спинного мозга. То, что ношение шапки способно как-то защитить от него, — не более чем миф, ведь причина заболевания совсем не связана с холодом.

— Итак, можно ли заболеть менингитом от прогулки без шапки? Нет, менингит — это инфекционное заболевание, а переохлаждение не может стать его причиной, — рассказала она.

Причиной возникновения подобного мифа врач считает то, что менингит часто называют «мозговой лихорадкой», ведь он способен вызывать головные боли.

— Чаще всего беспокоят боли в центре лба и мигрени, — цитирует ее Пятый канал.

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