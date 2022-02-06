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Генконсульство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в инциденте в Анталье

Евгений Белоусов

В мире
Генконсульство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в инциденте в Анталье
Фото: Следственный комитет РФ

В горнолыжном центре «Саклыкент» в турецкой Анталье из-за сильного снегопада рухнул навес, из-за чего пострадали восемь человек. Среди пострадавших граждан России нет. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

— Да, нам известно об инциденте, россиян среди пострадавших нет, — передает сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в сам горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдени.

До этого стало известно, что промысловый корабль МРБ-1633 получил пробоину в Баренцевом море рядом с Мурманской областью. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Четыре человека из состава экипажа в настоящее время находятся на скалах, местоположение еще одного моряка остается неизвестным.

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