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Мужская сборная России по мини-футболу проиграла португальцам в финале чемпионата Европы

Евгений Белоусов

Спорт
Мужская сборная России по мини-футболу проиграла португальцам в финале чемпионата Европы
Фото: www.instagram.com/amfr_official/

Мужская сборная России по мини-футболу проиграла португальцам в финале чемпионата Европы в Нидерландах. Встреча в Амстердаме кончилась со счетом 4:2 (1:2).

Среди португальцев отличились Томаш Паку (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани (40).

В российской команде особенно отличились Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).

Кроме того, сборная Украины уступила в третьем мачте команде Испании со счетом 1:4 (1:2).

До этого сообщалось, что российская команда обыграла Украину со счетом 3:2. На последних минутах Дмитрий Путилов смог отразить пенальти капитана украинской команды Петра Шотурмы, что позволило россиянам впервые с 2016 года выйти в финал чемпионата Европы. Российская команда только один раз, в 1999 году, становилась победителем этого турнира.

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