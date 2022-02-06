Фото: www.instagram.com/amfr_official/

Мужская сборная России по мини-футболу проиграла португальцам в финале чемпионата Европы в Нидерландах. Встреча в Амстердаме кончилась со счетом 4:2 (1:2).

Среди португальцев отличились Томаш Паку (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани (40).

В российской команде особенно отличились Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).

Кроме того, сборная Украины уступила в третьем мачте команде Испании со счетом 1:4 (1:2).

До этого сообщалось, что российская команда обыграла Украину со счетом 3:2. На последних минутах Дмитрий Путилов смог отразить пенальти капитана украинской команды Петра Шотурмы, что позволило россиянам впервые с 2016 года выйти в финал чемпионата Европы. Российская команда только один раз, в 1999 году, становилась победителем этого турнира.