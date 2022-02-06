Синоптик пообещал россиянам сильное потепление на следующей неделе

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Россию «выстрелит» мартовским теплом циклон «Роксана» на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 6 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется выше многолетней нормы на семь — девять градусов. Так, ночами температура станет не ниже нуля — минус пяти, а днем столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс трех градусов.

Тишковец отметил, что такие температуры опережают календарь минимум на месяц и больше соответствуют середине марта. Кроме того, практически каждый день ожидаются осадки в виде снега.

— Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до 9–10 миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги, — рассказал он.

Из-за этого, несмотря на потепление, уровень сугробов в Москве практически не изменится, передает РИА Новости.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в понедельник атмосферное давление начнет постепенно понижаться, погода будет облачной, местами — небольшой снег. Ночь станет гораздо теплее: минус 5–12 градусов, по области — до минус 10 градусов.