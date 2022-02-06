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«Дела амурные»: астролог составила женский гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля

Евгений Белоусов

Общество
«Дела амурные»: астролог составила женский гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля
Фото: pixabay.com

Грядущая неделя с 7 по 13 февраля обещает быть достаточно легкой, пусть и с некоторыми неурядицами. Астролог Вера Хубелашвили рассказала, для кого из женщин эта неделя сулит много нового, а кому придется потрудиться.

Энергичнее и сильнее неделя сделает Овнов. Они могут добиться ощутимых успехов в сфере карьеры, особенно во второй половине недели. Их ожидают успешные крупные сделки и новые предложения.

Время воплотить в жизнь задуманное наступает для женщин-Тельцов. Оставаясь естественной, но смелой, они могут рассчитывать на успехи в личной жизни.

Смелость и решительность также понадобятся для женщин, рожденных под знаком Близнецов. Для них настанет время судьбоносных решений, которые изменят их жизни к лучшему.

Раков ожидает интересная и насыщенная неделя, в течение которой Меркурий подарит им финансовый успех. А вот на личной жизни перемен пока что не наблюдается.

Успехи в карьере ожидают Львов. Но их подстерегают и опасности. Львам следует быть осторожными в принятии решений. Один неверный поступок легко сможет глубоко их ранить и загнать в депрессию.

Дев ожидает успех как в работе, так и на личном фронте. Но им стоит сдерживать свою импульсивность, проявлять вдумчивость и принимать только взвешенные решения, проанализировав всю ситуацию.

Самое время для избавления от ненужных вещей настанет для Весов. Установив прочную связь с Меркурием женщины-Весы сумеют достичь успехов на работе и установить полезные контакты.

Планеты собрались в подходящем порядке, чтобы помочь Скорпионам избавиться от негативных мыслей. Так Скорпионы станут гораздо продуктивней. Но астролог предупреждает, не стоит полагаться на интуицию, лучше обратиться к своему разуму.

Стрельцам на грядущей неделе придется полагаться только на самих себя. Женщины, рожденные под этим знаком, должны правильно распределить свою энергию и не растрачивать ее зря. В таком случае у них появится отличный шанс для развития.

Козерогам астролог советует потратить эту неделю на избавление от лишних в их жизни людей. Завистники мешают добиваться успеха. Также планеты предполагают большую чувственность у Козерогов на этой неделе, но ее стоит держать под контролем.

Очень важная неделя наступает в жизни Водолеев. Это будет время принятия очень важных решений. В делах амурных, финансовых или рабочих откроются новые двери и появятся новые возможности. Главное — не бояться перемен.

Время для личной жизни наступает для женщин-Рыб. Им нужно обратиться к своим отношениям с окружающими. Энергия этого времени будет способствовать размеренному отдыху, но слишком сильно расслабляться не стоит, передает Пятый канал.

Ранее астролог Лиана Жемчужная составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.

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