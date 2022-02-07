Москвичка с инвалидностью подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации

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Жительница Москвы с синдромом карликовости решила пойти в эскорт, но не смогла зарегистрироваться на сайте с данными услугами и обратилась в суд с иском о дискриминации. О жалобе женщины рассказал в воскресенье, 6 февраля, Telegram-канал Mash.

28-летняя москвичка считает, что эскорт-услугами можно хорошо зарабатывать, особенно с ее нестандартной внешностью. Когда она попыталась зарегистрироваться на соответствующем сайте, то получила отказ из-за того, что минимальный рост, который можно было указать в анкете, — 140 сантиметров, а рост девушки составляет 136 сантиметров.

В техподдержке сайта ей ответили, что она не соответствует параметрам. Жительница столицы обратилась в суд, потому что считает, что равные права должны быть у всех граждан.

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