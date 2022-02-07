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Москвичка с инвалидностью подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации

Юлия Курганова

Общество
Москвичка с инвалидностью подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Жительница Москвы с синдромом карликовости решила пойти в эскорт, но не смогла зарегистрироваться на сайте с данными услугами и обратилась в суд с иском о дискриминации. О жалобе женщины рассказал в воскресенье, 6 февраля, Telegram-канал Mash.

28-летняя москвичка считает, что эскорт-услугами можно хорошо зарабатывать, особенно с ее нестандартной внешностью. Когда она попыталась зарегистрироваться на соответствующем сайте, то получила отказ из-за того, что минимальный рост, который можно было указать в анкете, — 140 сантиметров, а рост девушки составляет 136 сантиметров.

В техподдержке сайта ей ответили, что она не соответствует параметрам. Жительница столицы обратилась в суд, потому что считает, что равные права должны быть у всех граждан.

Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснял, зачем компании создают ненужные должности и кто их занимает. Абсурдная работа: ею, по подсчетам экспертов, занимаются от 20 до 50 процентов сотрудников. Зачем в компаниях создавать такие рабочие места и что делает с человеком постоянное занятие никому не нужной деятельностью, «Вечерка» разбиралась вместе с экспертами.

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