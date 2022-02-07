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Более 20 нежилых помещений выставили на торги в центре Москвы

Михаил Алимов

Город
Более 20 нежилых помещений выставили на торги в центре Москвы
Фото: instagram.com/mos_tender
Россия, Москва, Международная улица, 11 Карта всех событий

В центре столицы выставлены на торги 22 нежилых помещения. Из них 15 продаются, а еще семь можно взять в аренду. У лотов разная площадь — от 10 до 359 квадратных метров.

— Больше всего объектов — восемь — находится в Басманном районе Москвы. По четыре помещения можно приобрести в Таганском районе и Хамовниках. В Замоскворечье, Пресненском и Тверском районах выставлено по два объекта, — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, за прошлый год в городе приобрели на торгах более 1,5 тысячи нежилых помещений. В ЦАО были расположены 225 из них. В среднем на каждый лот претендовали пять участников.

Самое большое из выставленных помещений находится в Таганском районе по адресу: Международная улица, дом 11. Его площадь составляет 358,7 квадратных метра, а стоимость 45 миллионов рублей. Самое маленькое расположилось в доме 11 на улице Жуковского. Его цена составляет 3,1 миллиона рублей, а площадь — 34,9 квадратного метра, передает официальный сайт мэра столицы.

Ознакомиться с лотами можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

В январе в столице заключен первый полностью электронный договор об аренде недвижимости. Эта часть городской среды стала цифровой. Ранее в онлайн-формате стали доступны процессы продажи и аренды нежилой недвижимости на торгах, а также выкуп арендуемых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства.

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