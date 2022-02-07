Мощности телемедицинского центра для беременных с COVID-19 усилили в столице

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В столице увеличено количество специалистов в телемедицинском центре для беременных с коронавирусом. Таким образом мощности центра усилили. Это позволит обеспечить бесперебойную и доступную помощь для всех желающих, заявила в понедельник, 7 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Для беременной женщины с COVID-19 возможность получить консультацию врача и при необходимости помощь в прохождении диагностических обследований или экстренной госпитализации очень важна. Ведь речь идет не только о ее здоровье, но и о здоровье будущего малыша. В связи с распространением омикрона мы делаем все необходимое, чтобы такая помощь для беременных оставалась своевременной и доступной, — рассказала она.

По ее словам, специалисты центра уже провели более 68 тысяч консультаций. Их проводят сотрудники центра планирования семьи и репродукции совместно с Научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Помощь беременным с коронавирусом в Москве выделяется отдельно. При больницах № 15 имени О.М. Филатова и № 52 созданы специальные стационары кратковременного пребывания, в которых такие пациентки не пересекаются с остальными заболевшими.

Помощь осуществляется на основе специально разработанных алгоритмов. Центр оснащен современной медицинской техникой и новейшими лекарствами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в столице в 2022 году откроются еще два центра оказания онкологической помощи. Они расположатся в Городской клинической больнице № 40 на Азовской улице и в медкомплексе в Коммунарке.