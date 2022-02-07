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Памятник героям Плевны отреставрировали в Москве

Михаил Алимов

Город
Памятник героям Плевны отреставрировали в Москве
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, площадь Ильинские Ворота Карта всех событий

В столице закончили реставрационные работы памятника-часовни русским гренадерам, ставшим героями Плевны. Он находится на площади Ильинские Ворота. Реставрация продолжалась восемь месяцев.

— Памятник героям Плевны является украшением площади Ильинские Ворота. Именно поэтому его реставрация стала важным событием в жизни Москвы. В ходе работ были приведены в порядок как фасады, так и изящные интерьеры памятника, в том числе знаменитые барельефы и старинные иконы. Отдельное внимание реставраторы уделили цвету фасадов, — сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, сначала специалисты были удивлены золотисто-коричневым цветом фасадов, однако позже поняли, что именно он является исторически достоверным. Поэтому теперь москвичи и гости города могут любоваться памятником практически в первозданном виде. Он выполнен в виде восьмигранного шатра и построен из чугуна и кирпича.

Памятник построен 10 декабря 1887 года в честь 10-й годовщины сражения под Плевной. Он создан по проекту архитектора и скульптора В.И. Шервуда и инженера-полковника русской армии А.И. Ляшкина. Монумент освятили в честь святого Александра Невского, поэтому он также получил название часовни Иконы Божией Матери «Знамение» и Александра Невского, передает официальный сайт мэра Москвы.

В январе сообщалось, что объект культурного наследия — усадьбу 1870 года постройки на улице Большой Полянке в центре Москвы капитально отремонтируют. Историческое здание является основным украшением района. По этой причине главная задача реставраторов — максимально сохранить архитектурный облик усадьбы.

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