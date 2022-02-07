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Турецкий политик призвал Анкару признать Крым российским

Полина Долганова

В мире
Турецкий политик призвал Анкару признать Крым российским
Фото: ru.freeimages.com

Турции необходимо признать тот факт, что Крым является российским. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

По его словам, у Москвы и Анкары есть фундамент для сотрудничества в водах Черного моря и Средиземноморья.

— Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России, — сказал политик, чьи слова приводит РИА Новости.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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