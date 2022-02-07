Столичному учебному центру «Мои документы» исполнилось семь лет

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Семь лет назад в столице открылся учебный центр «Мои документы», который подготавливает профессиональных сотрудников для центров госуслуг. С момента открытия наставники разработали 330 различных программ обучения по разным направлениям.

Среди них предоставление государственных услуг, клиентоориентированный сервис и подготовка специалистов к работе в городских проектах. Это первый такого рода учебный проект, который заработал в 2015 году в центре госуслуг района Строгино. Спустя три года его филиал открылся в здании Дворца госуслуг на ВДНХ.

В центре работают девять тренеров в сфере предоставления госуслуг и 10 наставников в области искреннего сервиса, которые за все время подготовили более 60 очных и 270 дистанционных курсов, развивающих разные навыки. При этом сами не останавливаются и продолжают совершенствоваться.

Уже работающие сотрудники МФЦ посещают центр и проходят новые курсы, им необходимо подтверждать должность, сдавать квалификационные тесты. Количество выпускников организации растет — в прошлом году здесь получили образование 900 сотрудников центров госуслуг, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр государственных услуг района Москвы Отрадное открылся по новому адресу. Отмечается, что предыдущий офис «Мои документы» устарел. Его площадь была сравнительно мала, а мебель — изношена. Помимо этого, его расположение было неудобно для москвичей.