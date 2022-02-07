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Сергей Собянин представил проекты 10 станций МЦД, которые откроют в 2022 году

Михаил Алимов

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Сергей Собянин представил проекты 10 станций МЦД, которые откроют в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

В столице в 2022 году планируют открыть 10 новых и обновленных станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, в городе активно строят пути будущих МЦД-3 и МЦД-4. Новые станции несут в себе много положительных моментов — миллионы москвичей смогут быстрее и дешевле добираться на работу и домой в комфорте, они в целом повысят привлекательность проекта МЦД, и т. д. Все станции оборудованы хорошей инфраструктурой с навесами и чистыми платформами, пришедшими на смену устаревшим «платформам с парой-тройкой лавочек», отметил мэр.

— МЦД растет, причем растет без сбоев, несмотря на объективные сложности, которые не могли быть учтены в первоначальных планах, будь то международные разногласия, затрудняющие импорт материалов, или глобальная пандемия. Такими проектами Москва еще раз доказывает, что обладает огромными запасами прочности и ресурсами, — сказал Собянин.

В 2022 году в городе откроются ТПУ «Печатники» и «Марьина Роща». «Печатники» объединит в себе МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию и Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, а также наземный городской пассажирский транспорт. Там разместят несколько пешеходных переходов, благодаря которым жители близлежащих улиц с комфортом доберутся до общественного транспорта. «Марьина Роща» соединит МЦД-2 и Люблинско-Дмитровскую линию метро, а в будущем добавятся МЦД-4 и БКЛ.

Станция Минская откроется в рамках МЦД-4. На ее основе будет создан ТПУ, который объединит Солнцевскую линию метро и наземный городской пассажирский транспорт. Также пять станций МЦД-4 откроются после реконструкции. Специалисты обновят станции Очаково, Переделкино, Мещерскую, Лесной городок и Толстопальцево.

МЦД-1 также коснутся изменения. Станцию Тимирязевская реконструируют и она станет частью большого ТПУ, который объединит одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии метро и наземный транспорт. Завершится создание ТПУ «Окружная», объединяющего МЦД, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро. Для пересадок не нужно будет выходить на улицу, узел оборудуют крытыми пешеходными переходами и достроят второй вестибюль одноименной станции метро.

До этого Сергей Собянин заявил, что в столице за 12 лет в 10 раз сократились очереди на кассах в метро. Бесконтактными способами оплаты проезда пользуются 70 процентов пассажиров.

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