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Сергей Собянин заявил, что очереди к кассам столичного метро за 12 лет сократились в 10 раз

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин заявил, что очереди к кассам столичного метро за 12 лет сократились в 10 раз
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице за 12 лет в 10 раз сократились очереди на кассах в метро. Бесконтактными способами оплаты проезда пользуются 70 процентов пассажиров. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На всех станциях #мосметро заработала система оплаты Face Pay. На этот год запланирован запуск Face Pay на #МЦК, в пилотном режиме — на наземном транспорте и #МЦД, а также интеграция социальных карт, — написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, в 2022 году с помощью транспортной карты «Тройка» можно бесплатно пересаживаться между автобусами, электробусами и трамваями, а также внутри одного маршрута. Также в Новой Москве заработал сервис перевозок «По пути», который стал настоящим дешевым городским такси. В планах у властей сделать оплату банковской картой на всех турникетах в столичной подземке.

До этого сообщалось, что жители и гости столицы уже могут арендовать следующие каршеринговые авто: Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Kia Soul, Audi A4, Mitsubishi Outlander и Haval Jolion. Также для водителей доступны электромобили Tesla Model 3.

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