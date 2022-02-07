Захарова объяснила, зачем Штаты и Британия выдумали «российскую угрозу»

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью «героически победить Россию». Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Она указала на то, что Россия все еще не осуществила «вторжения» на Украину, хотя об этом «нападении» давно предупреждают западные СМИ.

По словам Захаровой, ЕС не занимает беспристрастную позицию в конфликте вокруг Украины.

Европа «отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом», добавила Захарова.

Она также напомнила, что Украина до сих пор не является частью Европы и станет ей, судя по всему, нескоро, передает РИА Новости.

— И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападет Россия»? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи... Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Впрочем, мы не раз говорили, что интересы украинцев Запад волнуют меньше всего, — добавила представитель МИД РФ.

Накануне сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.