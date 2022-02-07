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«Проще быть одной»: Добровольская подала на развод с молодым супругом

Георгий Соланович

Общество
«Проще быть одной»: Добровольская подала на развод с молодым супругом
Фото: Из личного архива

Российская актриса театра и кино Евгения Добровольская подала на развод с оператором Дмитрием Мананниковым. Об этом сообщил Starhit.

В браке пара провела целых 16 лет – это самый долгий союз для Добровольской. Основной причиной конфликта мог стать заработок супругов, так как актриса востребована на больших экранах, а Мананников всего лишь кинооператор, так еще и младше своей партнерши на целых 13 лет.

— Иногда думаю, что проще быть одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой, переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение, — откровенничала Добровольская.

Познакомилась актриса с оператором в 2006 году на съемках сериала «Счастье по рецепту», у них есть дочь — 13-летняя Анастасия, она останется жить с мамой. Более того, пара расстанется без скандалов и дележки имущества — все вопросы Добровольская и Мананников решили самостоятельно. Оператор младше Добровольской на 13 лет.

— Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля, — передает слова пресс-службы одного из участков мировых судей Starhit.

Ранее актриса Юлия Александрова подтвердила развод с режиссером Жорой Крыжовниковым. По ее словам, расстались они мирно. Пара постаралась сохранить хорошие отношения ради их подрастающей дочери Веры, которая родилась в 2010 году.

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