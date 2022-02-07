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Ефимов: Скандинавские страны инвестировали в экономику Москвы 1,2 миллиарда долларов

Михаил Алимов

Город
Ефимов: Скандинавские страны инвестировали в экономику Москвы 1,2 миллиарда долларов
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В экономику столицы скандинавскими странами было инвестировано более 1,2 миллиарда долларов. Основным инвестором стала Швеция, а компании чаще всего обращаются к сферам промышленности и высоких технологий. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По последним данным Центрального банка Российской Федерации на 1 июля 2021 года накопленный объем иностранных инвестиций в Москву из стран Скандинавии составил 1,2 миллиарда долларов. Из них 77 процентов от общего объема — 912 миллионов долларов, вложили инвесторы из Швеции, 20 процентов — 239 миллионов — из Дании и 3 процента — 41 миллион — пришлись на Норвегию, — рассказал он.

По его словам, за год объем накопленных инвестиций в столичную экономику от Скандинавии вырос на 21 процент. Иностранные инвесторы вкладывают деньги в компании, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость.

— Скандинавские страны являются важным экономическим партнером Москвы. Торговый оборот города с этим регионом Европы за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25 процентов и составил 2,8 миллиарда долларов. Так, экспорт Москвы в страны Скандинавии увеличился на 27 процентов — до 1,35 миллиарда долларов, — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он сообщил, что импорт за тот же промежуток времени составил 1,45 миллиарда долларов, что выше результата 2020 года на 23 процента.

В Москве работают и филиалы иностранных компаний, производящих различные товары — от медицинского оборудования до детских конструкторов и смазки для механизмов. Городские власти развивают удобную и доступную среду для инвесторов, стараясь использовать различные формы государственно-частного партнерства.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, объем накопленных иностранных инвестиций в Москве на 1 июля 2021 года составил 268,5 миллиарда долларов.

До этого сообщалось, что Москва заключила концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно документу, инвестор возведет сооружения по извлечению азота и фосфора из сточных вод. Соглашение продлится 27 лет. В первые два года инвестор построит указанные объекты, а после будет эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать их.

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