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Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет в феврале с деньгами

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет в феврале с деньгами
Фото: Pexels

Профессиональный астролог, практикующий психолог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым повезет в феврале с деньгами.

По словам специалиста, в этом месяце финансовое благополучие ждет представителей четырех знаков зодиака. Так, последний зимний месяц создаст очень хорошую денежную историю для Стрельцов. Крупные покупки будут удачными, возможет рост заработка и дорогие подарки.

Прекрасное финансовое положение, по словам астролога, в феврале наблюдается и у Водолеев. Они смогут решить важные задачи и улучшить материальное положение.

На финансовом подъеме находятся и Рыбы. У них может появиться несколько источников дохода. Представители этого знака будут авторитетны и полны энергии.

Элеонора Гинзбург также отметила Весов. Для них февраль станет неплохим периодом для покупки недвижимости. При этом им предстоит много работать, но внезапно может подвернуться какой-то счастливый случай, передает ФАН.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых никогда не разбогатеют из-за неумения обращаться с деньгами.

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