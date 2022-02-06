Названы пять знаков зодиака, представители которых никогда не разбогатеют

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Миллионерами, как правило, становятся очень бережливые и практичные люди. Некоторые из представителей знаков зодиака просто созданы для зарабатывания и вкладывания денег, у других же финансы утекают сквозь пальцы. Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которые никогда не смогут стать богатыми из-за неумения обращаться с деньгами.

Стрельцы благодаря своей целеустремленности могут добиться успеха в карьере, где будут получать хорошую зарплату. Но, несмотря на высокий заработок, они совершенно не умеют распоряжаться деньгами. Стрельцы будут тратить их на малейшие прихоти и дорогие побрякушки, однако никогда не станут откладывать или вкладывать средства, чтобы быть еще более состоятельными.

Весы, как правило, рождаются не дельцами, а творческим людьми. У них духовное преобладает над материальным, поэтому они не особо следят за количеством денег в своем кошельке. Некоторые из Весов склонны к «богатой» жизни напоказ. Они могут голодать месяцами ради модной сумочки, чтобы доказать окружающим свою состоятельность. Конечно, при таком подходе к жизни, статус миллионера им не светит.

Легкомысленные и непритязательные Близнецы имеют «счастливую руку» и часто зарабатывают большие суммы денег, благодаря случаю и своему везению. Но удержать сбережения им нелегко. Этот знак зодиака падок на развлечения и очень азартен. Поэтому Близнецы с легкостью могут потратить заработанный миллион на ставки в казино и остаются ни с чем. Это, к слову, ничуть не расстраивает Близнецов, они легко прощаются с деньгами и снова идут зарабатывать.

Водолей очень ценит личную свободу и свое время. Вкалывать на тяжелой работе — не для них. Они будут согласны на минимальный заработок, потому что верят в то, что судьба преподнесет им шанс получить больше денег. Зачастую это так и происходит: Водолеям часто помогают родственники или друзья, а также его Величество случай. Но миллионы им даже не снятся, отметили астрологи.

Мечтатели и фантазеры-Рыбы живут одним днем или в своих иллюзиях. Там-то они, конечно, богаты и знамениты. Но в реальности Рыбы предпочитают ждать, пока их жизнь наладится сама собой и мечты воплотятся в жизнь. Даже если этот знак зодиака становится обладателем крупной суммы денег, он плохо понимает, что с ней делать. Рыбам проще потратить куш, чем заняться его инвестированием, сообщает Пятый канал.

Астрологи раскрыли четыре самых удачливых знака зодиака. Они считают, что представители некоторых знаков зодиака наиболее предрасположены к удаче, чем остальные. Им с рождения сопутствует фортуна, а они вовсе не прилагают усилий к своим успехам.