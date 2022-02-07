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Врач рассказала, какие продукты спасут от стресса

Георгий Соланович

Общество
Врач рассказала, какие продукты спасут от стресса
Фото: Pexels

В борьбе со стрессом помогут продукты, богатые белком: молочные изделия, орехи и яйца. Об этом сообщила врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова.

— При стрессе обращайте внимание в первую очередь на белковые продукты, потому что они содержат аминокислоту триптофан. А триптофан как раз в процессе метаболических изменений в организме превращается в тот самый серотонин, это нейромедиатор с успокаивающим действием. Это мясо, молочные продукты, орехи и яйца, то есть богатые белком пищевые продукты, — уточнила врач.

Денисова подчеркнула, что в стрессовых ситуациях может наблюдаться дефицит витаминов С и В, а также цинка и магния. Чтобы облегчить состояние пациента, в рацион стоит включить именно те продукты, которые богаты недостающими веществами. Так, в сыре, морепродуктах и семечках много кальция и цинка, а бананы содержат серотонин и харман, которые усиливают чувство эйфории.

Однако злоупотреблять подобными продуктами не стоит, передает слова Денисовой агентство городских новостей «Москва».

Множество диет, которые можно найти в интернете и в женских журналах, обещают быструю потерю веса, вот только о побочных действиях пишут мало. Врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина рассказала «Вечерней Москве» о том, что нужно учитывать при выборе способа сбросить вес.

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