Фетисов оценил шансы российских хоккеистов на победу в Пекине

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы и легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов дал прогноз на выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

По его мнению, российские хоккеисты будут бороться за самые высокие места, главное — чтобы все спортсмены были здоровы и сдали отрицательные тесты на коронавирус.

— Пусть все будут здоровы, и тогда у нас очень большой шанс выиграть. В хоккее самый сильный соперник — это тот, с кем ты играешь сегодня. Думаю, что сейчас бесполезно говорить, кто главный фаворит или соперник, — отметил он в комментарии ФАН.

По его словам, на Олимпиаде нет слабых команд, все профессионалы и заряжены на победу.

Вячеслав Фетисов также сообщил, что с удовольствием следит за трансляциями соревнований по другим видам спорта и искренне переживает и болеет за отечественных спортсменов. Он отметил, что спорт отличается своей непредсказуемостью, поэтому за соревнованиями интересно наблюдать.

До этого депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова дала прогноз на выступление российских спортсменов на ОИ в Пекине.