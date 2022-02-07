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Названы самые часто похищаемые из магазинов продукты в России

Полина Долганова

Общество
Названы самые часто похищаемые из магазинов продукты в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По итогам прошлого года чаще всего из российских магазинов крали сыр, колбасу, молочную продукцию и алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные отчета системы видеоаналитики «СТОП Шоплифтер».

На долю сыра и колбасы пришлось 20,3 процента краж.

На втором месте оказалась молочная продукция — 19,6 процента.

Далее по списку идут алкоголь, кофе и морепродукты — 18,7, 15,3 и 12 процентов соответственно.

По данным аналитиков, список наиболее желанных для воров продуктов остается практически неизменным на протяжении последних десяти лет.

В общей сложности за прошлый год система видеоаналитики выявила 263 тысячи случаев краж в магазинах. При этом в семидесяти процентах случаев ворами оказываются сами работники универмагов, передает газета «Известия».

2 января в столице прошел форум «Защита и безопасность умного города». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие инновационные технологии помогают сегодня правоохранительным органам бороться с преступниками, а простым гражданам — защитить свои данные.

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