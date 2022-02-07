Спрос на ПЦР-тесты вырос в Санкт-Петербурге

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге растет, а вместе с ней и спрос на ПЦР- и аптечные экспресс-тесты на обнаружение вирусной инфекции.

Сообщается, что с 24 по 30 января количество заказов на ПЦР-тесты в лабораториях города выросло практически в два раза по сравнению с прошлой неделей. За сутки выполняется несколько тысяч подобных исследований.

— Мы фиксировали рост спроса начиная с первой рабочей недели января 2022 года. Насколько видим сейчас, прошлая неделя демонстрировала самый резкий скачок, — рассказали представители лаборатории в комментарии «Невским новостям».

Специалисты отмечают, что ПЦР-диагностика считается более точным методом исследования, но результатов в этом случае придется ждать дольше. Эффективность тестов из аптеки составляет не более 85 процентов, поэтому лучше затем проверить результат лабораторным тестом.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается в Петербурге. За последние сутки медицинские специалисты выявили инфекцию у 21,4 тысячи пациентов. Городские поликлиники перегружены, вызовы врача на дом осуществляются с задержкой, передает Nation News.

До этого врачи назвали долго не проходящие симптомы «омикрона».