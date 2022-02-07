Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, как новый алгоритм помогает поликлиникам эффективно работать с пациентами с ОРВИ

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказала, как новый алгоритм помогает поликлиникам эффективно работать с пациентами с ОРВИ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При любых проявлениях респираторных инфекций не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться к врачу, сказала «Вечерней Москве» главный врач Городской поликлиники № 191 Мария Соколова, отметив, что в Москве сделать это можно несколькими способами, в том числе дистанционно — с помощью аудио- и телемедицинской консультации.

Москвичи могут обратиться к врачу дистанционно — получить аудиоконсультацию и при необходимости дистанционно открыть электронный больничный, напомнила собеседница «ВМ». Также можно обратиться к дежурному врачу — в каждой поликлинике Москвы созданы специальные отделения для приема пациентов с ОРВИ. Если пациент маломобилен или тяжесть симптомов требует очной консультации специалиста, можно обратиться по телефону 122 и вызвать врача на дом.

Соколова подчеркнула, что московские врачи не первый год работают в условиях пандемии коронавируса. Благодаря этому они приобрели уникальный опыт, который позволяет в кратчайшие сроки перестроить работу медицинских учреждений.

— На сегодняшний день в городе достаточно быстро возросла заболеваемость у пациентов с легким течением ОРВИ, поэтому был разработан и внедрен новый алгоритм работы, который позволяет работать в штатном режиме без очередей и справляться с тем потоком, который у нас имеется, — отметила главврач.

Работа поликлиники № 191 также перестроена по новому алгоритму.

— Наши отделения полностью изолированы от помещений, где продолжается в штатном режиме прием соматических больных. Отделения работают ежедневно с 8:00 до 20:00, но до последнего пациента: никому мы не отказываем, если вдруг кто-то задержался и обратился к нам за помощью, — рассказала Соколова.

Она обратила внимание, что для посещения отделений ОРВИ не нужно записываться на прием заранее. Кроме того, обратиться можно в любую городскую поликлинику, а не только в ту, к которой прикреплен пациент.

— На входе проводится бесконтактная термометрия, измерение сатурации, регистрация пациента. После этого человека направляют в зону проведения теста на наличие коронавирусной инфекции, где обязательно производится забор мазка на ПЦР. По результатам тестирования потоки распределяются: пациенты с положительными и отрицательными тестами далее не пересекаются. Они направляются к разным врачам в разные кабинеты, даже на разные этажи, — рассказала Соколова.

На приеме врач оценивает состояние пациента, при необходимости ему открывается листок нетрудоспособности, выдаются лекарственные препараты или выписываются рецепты. Все это занимает у пациента не более тридцати минут, подчеркнула главврач.

Она отметила, что пиковая нагрузка на поликлиники обычно приходятся на понедельник, а уже во вторник наблюдается небольшой спад.

— Именно поэтому по понедельникам усиливается отделения ОРВИ, а далее — в зависимости от потока пациентов — мы уже регулируем, — рассказала врач.

При этом, по ее словам, рост заболеваемости ОРВИ не потребовал увеличения штата врачей.

Соколова напомнила, что после первичной консультации врача пациенты с ОРВИ или ковидом могут обратиться за телемедицинской консультацией врача поликлиники. Сделать это можно через приложение «ЕМИАС Телемедицина». В СМС-сообщении придут логин и пароль.

— Мы работаем достаточно гибко, поэтому как таковой штат поликлиники не изменился. Мы постарались сохранить соматический прием, потому что люди продолжают жить и обращаться к врачам, просто врачи перераспределяются в ту или иную зону. На сегодняшний день, скажем так, реверсный даже прием: если в отделение ОРВИ поступает поток пациентов, тут же регулируется прием, приглашаются на прием врачи, — рассказала Соколова.

Чтобы справиться с потоком пациентов, на помощь поликлиникам направлены врачи стационаров, врачи-ординаторы и даже студенты-медики. Это помогает избежать очередей, не задерживая прием.

Здоровье Медицина ОРВИ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте