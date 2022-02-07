Врач рассказала, как новый алгоритм помогает поликлиникам эффективно работать с пациентами с ОРВИ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При любых проявлениях респираторных инфекций не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться к врачу, сказала «Вечерней Москве» главный врач Городской поликлиники № 191 Мария Соколова, отметив, что в Москве сделать это можно несколькими способами, в том числе дистанционно — с помощью аудио- и телемедицинской консультации.

Москвичи могут обратиться к врачу дистанционно — получить аудиоконсультацию и при необходимости дистанционно открыть электронный больничный, напомнила собеседница «ВМ». Также можно обратиться к дежурному врачу — в каждой поликлинике Москвы созданы специальные отделения для приема пациентов с ОРВИ. Если пациент маломобилен или тяжесть симптомов требует очной консультации специалиста, можно обратиться по телефону 122 и вызвать врача на дом.

Соколова подчеркнула, что московские врачи не первый год работают в условиях пандемии коронавируса. Благодаря этому они приобрели уникальный опыт, который позволяет в кратчайшие сроки перестроить работу медицинских учреждений.

— На сегодняшний день в городе достаточно быстро возросла заболеваемость у пациентов с легким течением ОРВИ, поэтому был разработан и внедрен новый алгоритм работы, который позволяет работать в штатном режиме без очередей и справляться с тем потоком, который у нас имеется, — отметила главврач.

Работа поликлиники № 191 также перестроена по новому алгоритму.

— Наши отделения полностью изолированы от помещений, где продолжается в штатном режиме прием соматических больных. Отделения работают ежедневно с 8:00 до 20:00, но до последнего пациента: никому мы не отказываем, если вдруг кто-то задержался и обратился к нам за помощью, — рассказала Соколова.

Она обратила внимание, что для посещения отделений ОРВИ не нужно записываться на прием заранее. Кроме того, обратиться можно в любую городскую поликлинику, а не только в ту, к которой прикреплен пациент.

— На входе проводится бесконтактная термометрия, измерение сатурации, регистрация пациента. После этого человека направляют в зону проведения теста на наличие коронавирусной инфекции, где обязательно производится забор мазка на ПЦР. По результатам тестирования потоки распределяются: пациенты с положительными и отрицательными тестами далее не пересекаются. Они направляются к разным врачам в разные кабинеты, даже на разные этажи, — рассказала Соколова.

На приеме врач оценивает состояние пациента, при необходимости ему открывается листок нетрудоспособности, выдаются лекарственные препараты или выписываются рецепты. Все это занимает у пациента не более тридцати минут, подчеркнула главврач.

Она отметила, что пиковая нагрузка на поликлиники обычно приходятся на понедельник, а уже во вторник наблюдается небольшой спад.

— Именно поэтому по понедельникам усиливается отделения ОРВИ, а далее — в зависимости от потока пациентов — мы уже регулируем, — рассказала врач.

При этом, по ее словам, рост заболеваемости ОРВИ не потребовал увеличения штата врачей.

Соколова напомнила, что после первичной консультации врача пациенты с ОРВИ или ковидом могут обратиться за телемедицинской консультацией врача поликлиники. Сделать это можно через приложение «ЕМИАС Телемедицина». В СМС-сообщении придут логин и пароль.

— Мы работаем достаточно гибко, поэтому как таковой штат поликлиники не изменился. Мы постарались сохранить соматический прием, потому что люди продолжают жить и обращаться к врачам, просто врачи перераспределяются в ту или иную зону. На сегодняшний день, скажем так, реверсный даже прием: если в отделение ОРВИ поступает поток пациентов, тут же регулируется прием, приглашаются на прием врачи, — рассказала Соколова.

Чтобы справиться с потоком пациентов, на помощь поликлиникам направлены врачи стационаров, врачи-ординаторы и даже студенты-медики. Это помогает избежать очередей, не задерживая прием.