«Деньги сейчас очень нужны Пете»: стал известен размер гонораров мужа Заворотнюк

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Известный фигурист Петры Чернышев за декабрь и январь заработал от двух до пяти миллионов рублей. Об этом сообщил источник в окружении артиста.

— Он получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и январе у Чернышева 19 ледовых шоу. Это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от двух до пяти миллионов. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще дочка, которой тоже необходима забота, — передает слова источника «Экспресс Газета».

Все заработанные средства Чернышев тратит на лечение своей жены — российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком мозга. Лечение супруги стоит очень дорого, именно по этому фигурист продолжает выходить на лед.

Незадолго до обнаружения у актрисы Анастасии Заворотнюк смертельной болезни в СМИ распространялись слухи, что отношения звездной пары находились в кризисе. Якобы привыкший к постоянному женскому вниманию муж артистки, фигурист Петр Чернышев очень негативно воспринимал сцены ревности, которые ему устраивала супруга.