«Настя стала утомлять упреками»: друг Заворотнюк рассказал о ее проблемах с мужем

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Незадолго до обнаружения у актрисы Анастасии Заворотнюк смертельной болезни в СМИ распространялись слухи, что отношения звездной пары находятся в кризисе. Якобы привыкший к постоянному женскому вниманию муж артистки, фигурист Петр Чернышев очень негативно воспринимал сцены ревности, которые ему устраивала супруга.

— Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило. Ведь у Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом, — рассказывал журналистам один из друзей семьи.

Также он добавил, что сейчас Чернышев во всем поддерживает Заворотнюк. Чтобы иметь возможность оплатить дорогостоящее лечение актрисы, он продолжает участвовать в ледовых шоу Татьяны Навки, что приносит ему хорошие гонорары.

— Он получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и январе у Чернышева было 19 ледовых шоу. Это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от двух до пяти миллионов. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще дочка, которой тоже необходима забота, — рассказал источник «Экспресс газете».

Дочь Заворотнюк осудила публикацию фото ее больной матери. Недавно в Сети появился кадр с камер ГИБДД. Предположительно, на нем изображены Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. На черно-белом снимке мужчина с бородой сидит за рулем, а на пассажирском сиденье лежит женщина, откинувшись на кресле.

Анна сильно переживает за свою мать, так как та, предположительно, больна глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака. 25 января Анна опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.