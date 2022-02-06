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«Как люди не боятся»: дочь Заворотнюк осудила публикацию фото ее больной матери

Евгений Белоусов

Общество
«Как люди не боятся»: дочь Заворотнюк осудила публикацию фото ее больной матери
Фото: instagram/a_zavorotnyuk

Недавно в Сети появился кадр с камер ГИБДД. Предположительно, на нем изображены Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. На черно-белом снимке мужчина с бородой сидит за рулем, а на пассажирском сидении — лежит женщина, откинувшись на кресле.

Далеко не все оценили такое вторжение в личную жизнь тяжелобольной актрисы. Так например, подписчики спросили дочь актрисы Анну о ее отношении к таким сливам. Ответ модели был достаточно жестким.

— Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим, — ответила она в Stories у себя в Instagram.

«Как люди не боятся»: дочь Заворотнюк осудила публикацию фото ее больной матери Фото: Instagram / @anna_zavorotnyuk

Анна сильно переживает за свою мать, так как та больна глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака. 25 января Анна опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

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